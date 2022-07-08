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Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazancıyla 2.434,02 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.07.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,67 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,83 ile iletişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyar 151 milyon dolar artışla 6 milyar 468 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi.

Küresel çapta pay piyasalarında, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dair fiyatlamaların gevşemesi ile alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasaların yarım gün işleme açık olduğunu, Kurban Bayramı dolayısıyla başlayan 4,5 günlük tatilin gelecek hafta salı günü sona ereceğini belirterek, öğleden sonra yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları açısından yakından takip edilen tarım dışı istihdam verisinin öne çıktığını dile getirdi.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı "Bej Kitap" raporunun piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Çin'de büyüme ve sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,2 artacağını öngörüyor.

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