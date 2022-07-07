Dolar
17.30
Euro
17.60
Altın
1,740.97
ETH/USDT
1,219.40
BTC/USDT
20,893.00
BIST 100
2,425.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadir Şeker tahliye oldu
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 2.425,56 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 07.07.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 7,27 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların Banka'nın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da yarın Kurban Bayramı tatili dolayısıyla öğleden sonra başlayacak 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı günü sona erecek. Yarın güne saat 09.40'ta açılış seansı ile başlayacak olan pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.430 ve 2.460 seviyelerinin direnç, 2.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 42 milyar 440 milyon dolar açık vereceği öngörüsünde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Şehit Koca ve Sarı son yolculuklarına uğurlandı
Hacı adaylarının Arafat heyecanı
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 267 milyar lira oldu

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor

Borsa gelecek hafta 2 gün açık olacak

Borsa gelecek hafta 2 gün açık olacak
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor