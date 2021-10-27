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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kazanarak günü 1.519,25 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.10.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 24 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıdı ve yüzde değer kazanarak, puan ile 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında hafta sonuyla birlikte 3,5 günlük tatile girecek.

Analistler, şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2021-IV"ün tanıtımı amacıyla düzenleyeceği bilgilendirme toplantısında yapacağı açıklamaların piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.530-1.550 bandının gündeme gelebileceğini, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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