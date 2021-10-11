Dolar
9.01
Euro
10.43
Altın
1,756.67
ETH/USDT
3,574.60
BTC/USDT
57,251.00
BIST 100
1,416.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.416,30 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 11.10.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı
Hakkari'de iki doz aşı yaptıran 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı
Yerli aşı TURKOVAC, İzmir'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir

Emtia piyasalarında metallerin performansı dikkati çekerken, pamuk zirve tazeledi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı