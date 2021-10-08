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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 değer kazanarak günü 1.398,00 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.10.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,35 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verisine rağmen borç limiti konusunda anlaşmaya varılması ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda oluşan pozitif havanın bugün Çin borsasının uzun tatilin ardından alıcılı başlamasıyla devam ettiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, bütçe dengesi, iş gücü istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesi ve Japonya'da sanayi üretimi, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 20 milyar 390 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını öngörüyor.

Ekonomistler, ağustos döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.

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