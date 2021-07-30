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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.392,91 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 30.07.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarına yönelik endişeler ve küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle yurt içi piyasalarda da dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de açıklanacak istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek, 1.400 ve 1.420 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

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