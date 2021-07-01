Euro
10.27
Dolar
8.67
BIST 100
1,372.78
Altın
1,770.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muş’a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 değer kazanarak günü 1.372,78 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.07.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürürken, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Yapılan değişiklikler ile ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Merkez Bankası rezervleri 100 milyar 158 milyon dolar oldu

Yurt dışında yerleşikler 25 Haziran haftasında 172,5 milyon dolarlık DİBS aldı

Alım fırsatı doğan borsada ikinci yarı hareketli geçecek

Alım fırsatı doğan borsada ikinci yarı hareketli geçecek
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar imalat sanayi PMI verilerine odaklandı

Küresel piyasalar imalat sanayi PMI verilerine odaklandı