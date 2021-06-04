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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.432,93 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.06.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,73 ile turizm oldu.

Analistler, enflasyonist baskıların devam etmesine karşın beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin risk iştahını artırarak pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme, ABD ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade etti.

Analistler, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Moody's, Eylül 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürerek not görünümünü "negatif" olarak belirlemiş, o zamandan bu yana yeni bir değerlendirme yapmamıştı.

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