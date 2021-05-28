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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.422,06 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 28.05.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 3,05 ile madencilik oldu.

Analistler, gün içinde 1.400 seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksinin bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçtiğini, banka hisselerinin söz konusu yükselişe öncülük ettiğini ifade etti.

Haftaya, yurt içinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı işsizlik verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'deki iş gücü piyasası verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini, mayıs ayında TÜFE'nin ise yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

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