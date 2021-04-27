Euro
9.93
Dolar
8.22
BIST 100
1,392.00
Altın
1,779.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.392,00 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.04.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

Emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek
Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini 'Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19' adlı kitapta topladı
HSK 'tam kapanma süreci'nde acil işler dışındaki davaların ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor

SPK'dan 'sıklıkla ceza almış kişilerle' çalışan aracı kurumlara uyarı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı