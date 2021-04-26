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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,14 değer kazanarak günü 1.374,00 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.04.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,81 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 7,72 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle gün boyunca alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta yurt içinde açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğine işaret eden analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin de izleneceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

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