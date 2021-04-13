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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Murat Aslan   | 13.04.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.378,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,16 ile inşaat oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve üst üste 5 günlük düşüş eğiliminin sona erdiğini aktardı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.340 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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