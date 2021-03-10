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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.564,94 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 10.03.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile inşaat oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da en yüksek 1.565,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü bu seviyenin hemen altında tamamladı.

Analistler, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin şubatta yıllık yüzde 1,3'e gerilemesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğini belirterek, buna bağlı artan risk iştahı ile pay piyasalarının pozitif seyrettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,2 milyar dolar ile 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 724 milyon dolar olmuştu.

Öte yandan ECB'nin, yarınki toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceği belirtiliyor.

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