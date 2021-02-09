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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.544,05 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.02.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.550,00 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 1.545,00 puanın altında dengelendi.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde işgücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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