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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kazanarak günü 1.492,45 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.02.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi yüzde 2,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,38 ile turizm oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 1.500,00 puanın üstünü test etti.

Dolar/TL, 7,1680'e kadar gerileyerek 7 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini belirtti.

ABD'deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.


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