Euro
9.98
Dolar
8.44
BIST 100
1,180.02
Altın
1,944.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hakkari'de şehit olan işçilerden Mehmet Reşat Keskin için Van'da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.180,02 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.11.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 4,10 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini, buna karşın teşvik beklentilerinin artmasıyla küresel risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının yanı sıra bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek,1.180 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.200 seviyesinin öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 8. kez uzatıldı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Piyasaların gözü Fed toplantısında

Piyasaların gözü Fed toplantısında
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı