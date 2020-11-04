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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,47 değer kazanarak günü 1.167,65 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.11.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 4,22 ile metal, eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,92 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının takip edildiğini, mektupla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle kesin sonuçların alınmasının zaman alabileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, açıklanmaya devam eden 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı işlemlerin gözlemlenebileceğini, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarının takip edileceğini belirten analistler, Fed ve BoE toplantılarından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini, ancak ekonominin önündeki zorluklar ve parasal genişlemeye ilişkin sözle yönlendirmeyle ilgili açıklamaların takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.180 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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