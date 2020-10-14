Euro
9.30
Dolar
7.91
BIST 100
1,189.29
Altın
1,909.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak günü 1.189,29 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.10.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,86 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışının piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi
Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor

Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor