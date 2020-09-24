Euro
8.91
Dolar
7.64
BIST 100
1,119.56
Altın
1,869.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 24.09.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,07 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile spor oldu.

TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, 1.120,73 puana kadar yükseldikten sonra 1.120,00 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin genellikle sabit bırakılacağı yönünde olduğunu, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ettiklerini anımsattı.

Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz puanlık artışın, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olduğunu vurgulayan analistler, piyasalardaki pozitif seyrin sürebileceğini ifade etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının açıklamaları, ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, Çin'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bin 616'ya yükseldi
Milan'ın golcüsü İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 testi yetersizliğinden işlerine gidemiyor

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yabancı ekonomistler: Merkez Bankası politika faizini artırarak doğru yönde bir adım attı

Borsa güne düşüşle başladı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı