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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 1.110,66 puandan tamamladı.

Murat Birinci   | 17.09.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 5,24 ile spor oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 1.100 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında kayıplarını telafi ederek 1.110 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi ve cari işlemler dengesi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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