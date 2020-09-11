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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazancıyla günü 1.102,70 puandan tamamladı.

Murat Birinci   | 11.09.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazancıyla günü 1.102,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.

Analistler, yaklaşık iki haftadır 1.070-1.110 aralığında hareket eden BIST 100 endeksinin, 10. işlem gününde 1.100 puanın üzerinde kapanış yapmasının gelecek dönem seyri açısından önemli olduğunu belirtti.

Gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yoğun veri gündeminin takip edileceği haftada dünya genelinde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğuna dikkati çekerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.


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