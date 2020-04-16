Euro
7.52
Dolar
6.95
BIST 100
96,249.09
Altın
1,717.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.04.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 394,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,59 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 170'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasının testi negatife döndü
Facebook Kovid-19'la ilgili iddialar içeren gönderileri beğenenlere 'uyarı' bildirimi gönderecek
ABD Savunma Bakanı Esper: Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı