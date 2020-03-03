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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 değer kazancıyla 111.207,27 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.03.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.897,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,06 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından 111.207,27 puana kadar çıktı.

Fed'in faiz indiriminin ardından dolar/TL gerileyerek 6,0941 seviyesini gördü.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini dile getirerek, Fed'in faiz indiriminin ardından dünyanın önde gelen merkez bankalarından gelebilecek aksiyonlar ve açıklamalara dair haber akışının takip edileceğini vurguladı.

Yarın yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

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