Euro
6.36
Dolar
5.78
BIST 100
103,972.40
Altın
1,447.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,88 puan ve yüzde 0,83 artarak 103.972,36 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.11.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 103.972,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,65 ile spor oldu.

Analistler, yarın küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yoğun bir gündem olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
Küresel piyasalarda 'bekle ve gör' dönemine girildi

Küresel piyasalarda 'bekle ve gör' dönemine girildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı