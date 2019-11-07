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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.400,61 puan ve yüzde 2,37 artarak 103.544,35 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 07.11.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.400,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,80 ve holding endeksi yüzde 1,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 1,41 ile spor oldu.

Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay piyasalarının haftanın ilk 3 günündeki yükselişini bugüne de taşıdığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Erdoğan, görüşme ile ilgili açıklamasında, "Görüşmede, terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Çin ve Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stokları ve satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.


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