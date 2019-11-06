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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 101.143,74 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.11.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 101.143,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 618,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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