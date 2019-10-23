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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.898,80 puan ve yüzde 1,94 artarak 99.785,16 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 23.10.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.898,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile bilişim oldu.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor.

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