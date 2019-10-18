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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,71 değer kazancıyla 98.415,34 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 18.10.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,71 değer kazancıyla 98.415,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.519,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,72 ve holding endeksi yüzde 3,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, kaybettiren sektör endeksi olmadı.

BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüş ve bankacılık hisselerindeki yoğun alımların pozitif etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

Analistler, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma sonrasında güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksinin, 98.730,64 puanı gördüğünü ve 98.500 puanın altında dengelendi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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