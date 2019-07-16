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Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 930,15 puan ve yüzde 0,96 artarak 98.028,49 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.07.2019
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Istanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 98.028,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 930,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 98.753,33 puana kadar yükseldikten sonra 98.000 puanın üzerinde dengelendi.


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