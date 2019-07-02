Euro
6.37
Dolar
5.63
BIST 100
100,201.00
Altın
1,404.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 465,30 puan ve yüzde 0,47 artarak 100.200,97 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.07.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 100.200,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 465,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,39 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.341,64 puana kadar yükselerek 26 Mart'tan bu yana ilk defa 100.000 puanın üzerine çıktı ve 100.000-100.500 bandında dengelendi.

Analistler, jeopolitik risklere karşın Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrasında TL varlıkların pozitif ayrıştığını belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ve Çin ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa 100 bin puanı aştı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa 100 bin puan sınırına dayandı

Borsa 100 bin puan sınırına dayandı
AA Finans'ın haziran ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans'ın haziran ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

Gram altın haftaya düşüşle başladı

Gram altın haftaya düşüşle başladı