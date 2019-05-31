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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 90.589,73 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.05.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 578,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 ile spor oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle yükselişe geçerek 90.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler gelecek hafta Borsa İstanbul Pay Piyasasının Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacağını ve sonrasında cuma gününe kadar tatile gireceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 87.200'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,28 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,01 olarak belirlendi. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.


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