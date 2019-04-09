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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.156,98 puan ve yüzde 1,19 artarak 98.135,30 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.04.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 değer kazancıyla 98.135,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.156,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.748,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 98.000-98.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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