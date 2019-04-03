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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazancıyla 94.441,10 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.04.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazancıyla 94.441,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 907,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 3,18 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alışların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94.000-94.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Almanya'da işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

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