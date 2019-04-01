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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 317,10 puan ve yüzde 0,34 artarak 94.101,28 puana yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.04.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 94.101,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 317,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 7,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti. 

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