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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,20 puan ve yüzde 0,29 artarak 92.120,33 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.03.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 92.120,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 7,56 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 90.776,82 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisseleri öncülüğünde gelen alımların etkisiyle yükselişe geçerek 92.000-92.500 puan bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de PCE deflatör, kişisel gelir ve harcamalar ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler, 95.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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