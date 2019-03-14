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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,72 puan ve yüzde 0,23 artarak 102.432,29 puana yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.03.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 102.432,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve açıklanan sanayi üretimi endeksinin aylık bazda 5 ayın ardından yükselişe geçmesinin devamında 102.785,75 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 altında dengelendi.

Analistler, bugün 'Brexit tarihinin ertelenmesi' teklifinin görüşülmesinin beklendiğini ifade ederek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek,102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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