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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 926,75 puan ve yüzde 0,90 artarak 104.193,33 puana çıktı.

Erhan Cihan Ünal  | 04.03.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kazancıyla 104.193,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 926,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,49, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 104.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını bu durum da dünya borsalarına pozitif yansıdığını söyledi.

Yarın Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de yeni konu satışları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getirdi.

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