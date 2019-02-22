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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,67 puan ve yüzde 0,67 artarak 103.185,70 puana yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.02.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 103.185,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103.000 puanın üzerinde dengelendi.



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