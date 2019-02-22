Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 103.185,70 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103.000 puanın üzerinde dengelendi.







