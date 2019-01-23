İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 100.141,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.67 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile madencilik oldu.

Döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 1 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 100.488,14 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu