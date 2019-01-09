Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 459,91 puan ve yüzde 0,51 artarak 91.156,88 puana çıktı.

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla 91.156,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 459,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,68 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,78 ile turizm oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.300 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, 91.000 puanın üzerinde dengelendi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu