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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 1.075,52 puandan tamamladı.

Bahar Kara   | 10.08.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Haftanın ilk işlem gününde 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.070 puanın üstünde tamamladı.

Analistler, yarın Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek olarak öneminin arttığını kaydeden analistler, 1.070 ve 1.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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