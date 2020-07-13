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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazancıyla günü 118.398,67 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 13.07.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.590,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 3,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,22 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 5,65 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksinin mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artması sonrasında 118.000-118.500 bandında dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağına ve ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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