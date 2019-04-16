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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.617,33 puan ve yüzde 1,70 artışla 96.809,00 puana çıktı.

Erhan Cihan Ünal   | 16.04.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,70 değer kazancıyla 96.809,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.617,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günü yükselişle tamamlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Genele yayılan alışlarla gün boyu pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 96.500-97.000 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ham petrol stokları ve ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ile Fed Bej Kitap Raporunun da yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 93.500 seviyelerinin destek, 97.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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