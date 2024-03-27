Dolar
32.27
Euro
34.92
Altın
2,191.19
ETH/USDT
3,504.30
BTC/USDT
68,970.00
BIST 100
8,806.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop’ta ‘’Muhtarlar, STK ve Oda Temsilcileri İftar Programı’’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 4,73 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'daki saldırılarını kınadı
Malatya çarşı merkezinde inşaatlar yükselmeye başladı
Yönetmen Spielberg: 7 Ekim'deki eylemlere öfkeli olabilir, Gazze'de masum öldürülmesini de kınayabiliriz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı

Benzer haberler

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa güne yatay seyirle başladı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet