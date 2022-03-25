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Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 2.175,51 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 25.03.2022
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 2.175,51 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,30 azalışla 2.412,04 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi de günü düşüşle tamamlamasına karşın haftalık kapanış rekoru kırdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel çapta fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki tansiyonun artmasının da risk iştahını törpülediğini söyledi.

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin kısmen de olsa arttığını ifade eden analistler, haftaya İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başta olmak üzere ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını bildirdi.

Haftaya uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de büyüm ve istihdam raporu, Avro Bölgesinde enflasyon, tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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