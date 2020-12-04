Euro
9.50
Dolar
7.82
BIST 100
1,330.87
Altın
1,833.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,02 puanlık sınırlı yükselişle 1.330,87 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.12.2020
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,02 puanlık sınırlı yükselişle 1.330,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de ve ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Avusturya’da yaygın Kovid-19 testlerine başlandı
ABD'de son 24 saatte 3 bin 31 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 347 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu