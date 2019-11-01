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Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,79 puan ve yüzde 0,01 azalarak 98.462,73 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.11.2019
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 98.462,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile ulaştırma oldu.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret verileri ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 98.500 desteğinin kırılması ile düşüşün ivme kazandığını belirterek, 97.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,11 olarak belirlendi.

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