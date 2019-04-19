Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 96.861,42 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.04.2019
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 96.861,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 azalırken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,52 ile tekstil, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.300 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 96.500-97.000 bandında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz karanının, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı