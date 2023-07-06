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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 artışla günü 6.141,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.207,85 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

Ülkede açıklanan özel sektör istihdamı verisinin ardından Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine dair endişelerin daha fazla tetiklendiğini belirten analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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