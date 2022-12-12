Dolar
18.65
Euro
19.64
Altın
1,781.80
ETH/USDT
1,253.60
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
5,193.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da düzenlenen AmCham Türkiye: AmCham Ödülleri 2022 Gala ve Ödül Töreni"ne video mesaj gönderdi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiriyor
logo
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,76 kazançla 5.193,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.222,55 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.12.2022
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188 puan artarken, toplam işlem hacmi 135,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,03 ve holding endeksi yüzde 2,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,95 ile iletişim oldu.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Yarın veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.

Ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Antalya'daki hortum çilek seralarına zarar verdi
Bakan Soylu: Antalya'daki selde 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı

Benzer haberler

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına temkinli başladı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına temkinli başladı
Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi
Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsadan haftalık kapanış rekoru
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet